Anca Alexandrescu: „Grupurile de interese din spatele lui Bolojan organizează un atac la adresa Realitatea Plus”

Sursă: Realitatea PLUS

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, susține că postul de televiziune este ținta unei acțiuni coordonate de distrugere, orchestrate de premierul Ilie Bolojan prin intermediul ANAF și al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), cu sprijinul media al omului de afaceri Sebastian Ghiță.

„O acțiune de comandă”: Cum ar fi fost orchestrat atacul instituțional

Potrivit declarațiilor Ancăi Alexandrescu, atacul împotriva postului de televiziune a început la începutul acestui an, fiind coordonat politic de forțele din spatele actualului premier:

„Este o acțiune coordonată de execuție a postului Realitatea Plus, venită direct de la Ilie Bolojan, prin instituțiile statului pe care le-a luat pe persoană fizică, așa cum a luat și Guvernul României. Documentele pe care le avem arată foarte clar că a fost o acțiune de comandă încă din luna februarie, atunci când un membru al CNA, domnul Mircea Toma, care e reprezentantul domniilor lor de la USR, a făcut o solicitare să vadă ce amenzi are de plătit Realitatea.”

Conform realizatoarei TV, deși ANAF a constatat inițial că Realitatea Plus a achitat absolut toate amenzile – inclusiv pe cele aflate în litigiu pe rolul instanțelor de judecată – presiunile au continuat.

„Ulterior, când au văzut că nu pot să ne prindă cu nimic, să ne închidă, să ne execute, pentru că așa dorește domnul Bolojan, supărat că arătăm adevărul, au venit cu o hârtie că trebuie plătite și cele din instanță. Le-am plătit și pe acelea! O constată chiar judecătorul de caz, că am plătit absolut toate aceste amenzi care, de fapt, nici nu erau exigibile.”

Acuzații de complicitate între ANAF, CNA și Sebastian Ghiță

Anca Alexandrescu susține că documentele oficiale deținute de departamentul de investigații al postului demonstrează o „înțelegere” între instituțiile de control și trusturi media concurente, cu scopul de a denigra imaginea televiziunii: „Cei de la ANAF susțin că din surse media au aflat că compania PHG Media deține licența. Cum adică din surse media? Ce surse media au folosit domnii de la ANAF, când asta este o informație publică? Deși pe document se spune foarte clar, sub semnătura directă a șefului ANAF (domnul Nica), faptul că firma PHG Media nu are niciun fel de datorie, el iese public și aruncă acuzații. Mai mult, cere angajaților ANAF să se 'valorifice'. Ce să se valorifice dacă nu există datorii? Este o acțiune a Antifraudei coordonată și cu oameni din presă. Înainte să se ridice licența, au apărut brusc niște comunicate de presă publicate în exclusivitate inițial de un alt post de televiziune, evident al domnului Sebastian Ghiță, care este mână-n-mână cu acest sistem și cu Ilie Bolojan. Este o acțiune disperată de a demonstra că noi suntem datornici, o temă predilectă pentru cei din 'hashtag rezist', useriștii și peliștii din spatele lui Bolojan”, acuză Anca Alexandrescu.

Avertisment cu plângeri penale: „Băieți, aveți grijă că ați lăsat urme!”

Realizatoarea TV a trimis un mesaj direct celor pe care îi consideră responsabili de această situație, avertizându-i că acțiunile lor vor avea consecințe juridice severe:

„Vreau să-i transmit așa domnului Ilie Bolojan și domnului Nica de la ANAF: băieți, aveți grijă că ați lăsat niște urme și lucrurile acestea probabil că se vor transforma în niște plângeri penale, pentru că este mai mult decât abuz în serviciu, este execuție publică! Repet, din cauză că Realitatea Plus este singura care arată adevărul.”

În finalul intervenției, Anca Alexandrescu a anunțat noi dezvăluiri de proporții în cadrul emisiunii din această seară, unde invitat va fi Dragoș Vlad, fostul șef al Agenției de Digitalizare din România. Acesta ar urma să prezinte documente despre presiunile care s-au făcut asupra sa pentru anularea unor licitații publice. „Asta îi deranjează, dar noi nu ne vom opri, vom continua să mergem pe același drum și să arătăm adevărul cu documente” , a conchis realizatoarea.

Realitatea Plus a cerut un punct de vedere de la șeful ANAF, însă până acum nu am primit răspuns.