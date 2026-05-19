Cristian Rizea, atac dur la adresa Maiei Sandu în Parlamentul European

Fostul deputat român Cristian Rizea a fost prezent în Parlamentul European, la ceremonia în cadrul căreia președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit Ordinul European de Merit.

În timpul evenimentului, Rizea a întrerupt discursurile oficiale și s-a adresat direct președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, strigând: „Stimată doamnă președintă, Maia Sandu este o dictatoare”. Acesta a continuat afirmațiile spunând că este „o victimă a abuzurilor lui Maia Sandu”.

Incidentul a avut loc chiar în timpul ceremoniei de decernare a distincției europene, eveniment la care au fost menționați și alți laureați ai Ordinului European de Merit, printre care fostul cancelar german Angela Merkel și fostul președinte polonez Lech Wałęsa.