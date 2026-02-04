Sindicatele din Educație ies în stradă: profesorii protestează la ușa Guvernului

Sunt așteptați aproximativ 2000 de participanți

Cadrele didactice ies astăzi în stradă, la ușa Guvernului, și îi reproșeză premierului că educația a fost cea mai afectată de măsurile de austeritate. Mai mult, profesorii au început să strângă semnături și spun că dacă nu le vor fi rezolvate revendicările, vor declanșa greva generală.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” organizează, miercuri, un protest pentru a atrage atenţia asupra nemulţumirilor salariaţilor din educaţie faţă de măsurile politice adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar în sistemul de învăţământ.

Reprezentanţii celor trei federaţii susţin că aceste măsuri afectează direct salarizarea, condiţiile de muncă, precum şi statutul şi demnitatea profesiei didactice. Potrivit organizatorilor, la manifestaţie sunt aşteptaţi aproximativ 2.000 de participanţi.

Manifestaţia se desfăţoară în intrervalul orar 11:30 - 14.00.

"NU CEDĂM! Guvernul continuă să ignore realitatea din școli! Astăzi, începând cu ora ora 12:00, suntem din nou în Piața Victoriei pentru a spune STOP „reformelor” care ne taie din drepturi și din demnitate!

​De ce ieșim în stradă? Pentru că „economiile” lor înseamnă sacrificiul nostru! NU Legii 141/2025!",

au transmis, miercuri dimineață,

reprezentanții Federatiei Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSLI)

, într-un mesaj postat pe Facebook cu câteva ore înaintea protestului.

La protestul de astăzi și-au anunțat participarea și studenții, în semn de solidaritate cu cadrele didactice. Ei susțin că măsurile guvernamentale îi afectează direct, prin reducerea locurilor la buget și limitarea burselor, deja diminuate anul trecut.

Protestatarii cer un dialog direct cu premierul Ilie Bolojan, dar și cu președintele Nicușor Dan, subliniind că situația din Învățământ impune o intervenție urgentă pentru protejarea drepturilor cadrelor didactice și a studenților.