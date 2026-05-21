Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile verifică proveniența

Un fragment de dronă a fost găsit joi pe plaja din Eforie Nord, iar autoritățile urmează să ridice obiectul și să stabilească de unde provine.

Potrivit unor surse locale, bucata de dronă a fost observată pe plajă, iar zona a intrat în atenția autorităților, care vor face verificări pentru a afla dacă fragmentul are legătură cu incidentele similare descoperite în ultimele luni pe litoral.

Mai multe fragmente au fost găsite în ultimele luni pe litoral

Nu este primul astfel de caz înregistrat în acest an pe litoralul românesc. În urmă cu două săptămâni, o bucată de metal cu inscripții chirilice a fost găsită pe plaja din Vama Veche.

„În ziua de 8 mai 2026, în urma unui apel 112, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localităţii Vama Veche, o bucată de metal cu inscripţii chirilice”, transmitea atunci Garda de Coastă.

De asemenea, de la începutul anului, alte fragmente de dronă au mai fost descoperite și pe plajele din Mamaia și Tuzla.