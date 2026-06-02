Analiză Daniel Udrescu: România are nevoie de o reformă economică

Publicat 2 iun. 2026, 11:32 Actualizat 2 iun. 2026, 11:35

Prin numeroase OUG și modificări legislative adoptate începând cu anul 2022, mediul de afaceri a fost supus unei presiuni fiscale crescânde, în special IMM cu închiderea a 350.000 de firme si 600.000 de locuri de munca pierdute și reprezintă fundamentul economiei naționale.

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