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RO- ALERT în Tulcea după pătrunderea unei noi drone în spațiul aerian al României. Oamenii, îndemnați să se adăpostească

Drona

Drona

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 iul. 2026, 09:27

Locuitorii din județul Tulcea au primit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un nou mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească, măsura fiind una preventivă în contextul situației de securitate din apropierea graniței României.

Este al doilea mesaj RO-ALERT transmis populației din Tulcea în aceeași noapte. Autoritățile au monitorizat permanent evoluția situației și au considerat necesară avertizarea repetată a locuitorilor din zonele vizate.

Mesajul transmis locuitorilor din Tulcea

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul locuinței, departe de geamuri și de pereții exteriori. Durata estimată: 90 de minute.”

Autoritățile au precizat că avertizarea are un caracter preventiv și urmărește reducerea riscurilor pentru populație în cazul producerii unor incidente.

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