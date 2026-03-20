Arabia Saudită avertizează: prețul petrolului ar putea depăși 180 de dolari pe baril: scenariu alarmant
20 mar. 2026, 08:18
Actualizat: 20 mar. 2026, 08:18
Articol scris de Scris de Realitatea de Giurgiu
Sursă: realitatea.net
Oficiali din sectorul petrolier din Arabia Saudită estimează că prețul petrolului ar putea depăși pragul de 180 de dolari pe baril, în cazul în care perturbările generate de conflictul cu Iranul vor continua până la sfârșitul lunii aprilie.
Potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, scenariul este luat în calcul pe fondul riscurilor crescute privind aprovizionarea globală și escaladarea tensiunilor din regiune.
Informația nu a putut fi confirmată independent de Reuters până în acest moment.
Estimările vin într-un context de volatilitate accentuată pe piețele energetice, investitorii fiind tot mai atenți la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu.
