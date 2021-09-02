Advertising
Economie· 2 min citire
Culisele statului paralel | Alexandru Nazare, declarații EXPLOZIVE - Premierul, avertizat despre creșterea prețurilor la gaze și curent
Culisele statului paralel | Alexandru Nazare, declarații EXPLOZIVE - Premierul, avertizat despre creșterea prețurilor la gaze și curent
Fostul ministru al Finanțelor a precizat că l-a avertizat pe premierul Florin Cîțu despre impactul liberalizării pieței energiei și gazelor
Citește și
- 21:37„Beach, Please!” a umplut buzunarele comercianților. Participanții au cheltuit peste 11 milioane de euro
- 17:18Paradox european: în timp ce pregătește interdicția, UE a plătit aproape 6 miliarde de euro pentru gazul Rusiei
- 13:50Asaltul mașinilor chinezești în România: Brandul din Asia care amenință supremația mărcilor consacrate
- 11:48 O familie plăteşte 1.100-1.300 de euro pentru câteva zile de vacanţă la all inclusive în Bulgaria (platformă)
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News