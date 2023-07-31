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Economie· 1 min citire
Majorări la bugetari, de la 1 august: salarii mărite pentru o parte dintre români
Majorări la bugetari, de la 1 august: salarii mărite pentru o parte dintre români
De la 1 august, o parte dintre români vor primi mai mulți bani
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