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Majorări la bugetari, de la 1 august: salarii mărite pentru o parte dintre români

Majorări la bugetari, de la 1 august: salarii mărite pentru o parte dintre români

Majorări la bugetari, de la 1 august: salarii mărite pentru o parte dintre români

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 31 iul. 2023, 08:47

De la 1 august, o parte dintre români vor primi mai mulți bani

De la 1 august, o parte dintre români vor primi mai mulți bani. Este vorba despre angajații din sistemul sanitar, care au protestat masiv până să-și primească aceste drepturi.

Și cei care primesc bonuri de masă vor beneficia de sume mai mari. Guvernul a aprobat creşterea valorii tichetelor de masă de la 30 de lei la 35 de lei, de la 1 august, şi, ulterior, la 40 de lei de la 1 ianuarie 2024, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

CINE PRIMEȘTE BANI ÎN PLUS DE LA 1 AUGUST

Salariații din Sănătate + 500 lei

Salariații din Asistența Socială + 500 lei

Medicii care efectuează o gardă în afara normei legale de bază + 500 de lei

Medicii care lucrează în zilele de repaus + 100 - 300 lei

Medicii primari și specialiști care efectuează cel puțin două gărzi în afara normei legale + 1.000 lei

Biologii, chimiștii și biochimiștii care efectuează două gărzi + 500 lei

SURSA: Realitatea PLUS



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