Torgservice RM, operatorul supermarketurilor MERE din România, a depus o cerere de faliment invocând blocarea fondurilor după includerea acționarilor majoritari pe lista de sancțiuni UE. Instanța a respins inițial dosarul pentru documente incomplete.
Firma Torgservice RM, care gestionează lanțul de magazine MERE în România, a solicitat intrarea în procedură de insolvență. Motivul invocat este blocarea fondurilor companiei după ce frații Serghei și Andrei Schneider, cetățeni ruși născuți în Germania și acționari majoritari (87% din capital), au fost incluși pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene pentru afaceri desfășurate în teritoriile ucrainene ocupate.
Activitatea paralizată din iulie
Potrivit documentelor instanței citate de Profit.ro, activitatea societății a fost efectiv blocată începând cu 23 iulie 2026, iar conturile bancare au fost înghețate la data de 29 iulie. La momentul blocării, compania deținea 2,012 milioane de lei în conturi și avea un capital social de 18,05 milioane de lei.
La 31 iulie 2026, compania avea 169 de angajați activi și 5 salariate în concediu pentru creșterea copilului. Datoriile totale depășeau 27,3 milioane de lei către 162 de furnizori, incluzând salarii, taxe, chirii și utilități.
Respinsă inițial cererea de faliment
Judecătoria a respins cererea de faliment depusă de Torgservice RM deoarece nu au fost depuse toate documentele obligatorii, printre care balanța contabilă din august 2026 și listele creditorilor. Totuși, a fost deschis un dosar separat pentru analizarea cererilor de insolvență venite de la mai mulți creditori, cu datorii totale de aproximativ 640.000 de lei.
În august 2026, ANAF a aprobat parțial deblocarea fondurilor pentru plata salariilor și taxelor. La 10 septembrie 2026, în conturile înghețate mai rămăseseră 370.570 de lei și 189,53 de euro, în timp ce obligațiile restante depășeau 30,5 milioane de lei.
Preluarea rețelei de Diacarn Food
Compania a început să transfere magazine către grupul Diacarn Food din Vrancea. Reprezentanții Torgservice RM au anunțat încheierea activității sub brandul MERE și mulțumirea față de clienți. În locul acestora, va fi lansat un nou concept de magazine alimentare numit ADIA, dezvoltat de Diacarn Food.
Rețeaua MERE a intrat pe piața românească în 2017. Anul trecut, firma a raportat un profit de 4,3 milioane de lei, după opt ani de pierderi. În vârf, lanțul ajunsese la aproape 20 de magazine și afaceri de 100 de milioane de lei, promovând prețuri cu 20% sub nivelul pieței.