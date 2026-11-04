Preț carburanți 4 noiembrie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină, motorină și GPL
Preț carburanți 4 noiembrie / Profimedia
Prețurile carburanților miercuri, 4 noiembrie 2026. Unde găsești cea mai ieftină benzină, motorină și GPL în România și în marile orașe.
Prețurile la carburanți continuă să fie un subiect important pentru șoferii din România. Miercuri, 4 noiembrie 2026, diferențele dintre stațiile de alimentare pot conta pentru bugetul celor care folosesc zilnic mașina. Cele mai recente date publicate de platforma Peco Online arată unde se găsesc cele mai ieftine sortimente de benzină, motorină și GPL, atât la nivel național, cât și în principalele orașe.
Cât costă benzina și motorina miercuri, 4 noiembrie 2026
Potrivit informațiilor centralizate de Peco Online, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,79 lei pe litru. Acesta este afișat la o stație RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște, numărul 11.
În cazul motorinei standard, cel mai redus tarif identificat este de 10,75 lei pe litru. Prețul este practicat de o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, aflată pe DN39.
Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate de platformă, nu prețurile practicate în toate stațiile din țară. Tarifele pot varia în funcție de compania petrolieră, localitate și sortimentul comercializat.
Prețurile la benzină, motorină și GPL în București și marile orașe
Datele pentru 4 noiembrie 2026 arată că șoferii din marile centre urbane găsesc prețuri diferite la pompă. Bucureștiul, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța au fost incluse în comparația realizată de Peco Online.
În București, benzina poate fi cumpărată la un preț minim de 10,01 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,91 lei. Pentru GPL, cel mai mic tarif este de 4,64 lei pe litru.
La Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,99 lei pe litru, iar motorina poate fi găsită de la 10,84 lei. GPL-ul pornește de la 4,69 lei pe litru.
În Timișoara, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,99 lei pe litru. Motorina costă cel puțin 10,88 lei, iar GPL-ul are un preț minim de 4,71 lei pe litru.
În Iași, cele mai mici tarife sunt de 10,01 lei pentru un litru de benzină, 10,91 lei pentru motorină și 4,71 lei pentru GPL.
La Constanța, benzina pornește de la 10,01 lei pe litru, motorina de la 10,91 lei, iar GPL-ul poate fi găsit la un preț minim de 4,69 lei.
Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți în marile orașe
Comparația prețurilor minime evidențiază câteva diferențe importante între cele cinci orașe analizate.
Prin urmare, Cluj-Napoca și Timișoara au cele mai mici prețuri minime la benzină, respectiv 9,99 lei pe litru. În cazul motorinei, Cluj-Napoca conduce clasamentul, cu un tarif minim de 10,84 lei.
Pentru GPL, cel mai avantajos preț dintre orașele analizate este în București, unde litrul costă cel puțin 4,64 lei.
Cum pot economisi șoferii la alimentarea cu carburant
Diferențele dintre stațiile de alimentare pot genera economii importante, mai ales pentru persoanele care parcurg distanțe mari sau folosesc mașina în fiecare zi.
Compararea prețurilor înainte de alimentare și verificarea ofertelor din apropiere pot ajuta șoferii să reducă cheltuielile lunare cu benzina și motorina.
Prețurile publicate de Peco Online sunt orientative pentru data de 4 noiembrie 2026 și pot suferi modificări pe parcursul zilei. Pentru alegerea celei mai avantajoase stații, este recomandată verificarea tarifelor actualizate înainte de alimentare.
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