România primește peste 2 miliarde de euro din cea mai mare investiție din istoria NATO. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că Alianța Nord-Atlantică a aprobat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură strategică din ultimii ani. Este vorba despre extinderea către est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, investiție care va include și România.

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