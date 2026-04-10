Românii întorc spatele sistemului: prăbușire istorică a încrederii în stat și partenerii externi

Două treimi resping războaiele susținute de România.

Românii transmit un semnal fără precedent: nu mai au încredere nici în stat, nici în instituțiile internaționale pe care guvernanții le invocă constant. Un sondaj Sociopol realizat la începutul lunii aprilie arată o cădere dramatică a încrederii, cu aproximativ 20 de procente în doar câteva luni.

Statul Român a ajuns la un nivel critic, cu doar 27% încredere, aproape la jumătate față de toamna trecută. Nici partenerii externi nu stau mai bine: NATO scade la 42%, Uniunea Europeană la 37%, iar Statele Unite la doar 26%.

În același timp, românii resping tot mai clar implicarea țării în conflictele externe. Aproape două treimi se opun sprijinului pentru războiul din Ucraina, iar procentul este și mai mare în cazul conflictului cu Iran – 66%.

Mesajul este limpede: populația nu mai acceptă ca România să fie angrenată în decizii care nu reflectă interesul național, în timp ce criza economică și socială se adâncește.

Sondajul a fost realizat în perioada 26 martie - 4 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.008 persoane.



