Specialiștii văd un euro la 5,39 lei. Inflația ar putea coborî la 5,77%, dar creșterea economică stagnează

Publicat 26 oct. 2026, 10:58 Sursă Știri de Cluj

Sondajul Asociației CFA România indică o depreciere a leului față de euro, care ar putea ajunge la 5,39 lei în un an. Inflația este așteptată să scadă la 5,77%, dar creșterea economică rămâne aproape nulă.

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