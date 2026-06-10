Ana Maria Păcuraru, membră a Overseas Press Club of America - recunoaștere internațională pentru jurnalismul românesc

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, Senior Editor de Politică Externă și prezentatoarea principală a emisiunii „Raport de Zi” de la Realitatea Plus, a primit o nouă acreditare internațională de prestigiu: calitatea de membră activă a Overseas Press Club of America (OPC), asociație fondată în 1939 la New York, unul dintre cele mai respectate foruri ale jurnalismului internațional din lume.

OPC reunește elite ale presei mondiale — corespondenți de război, analiști de politică externă și reporteri care acoperă marile evenimente ale planetei. Apartenența la această organizație reprezintă o recunoaștere directă a excelenței profesionale și a credibilității internaționale a unui jurnalist.

Această nouă acreditare vine într-un moment în care Realitatea Plus traversează una dintre cele mai dure presiuni instituționale din istoria sa. În timp ce Consiliul Național al Audiovizualului a încercat să reducă la tăcere postul, echipa redacțională continuă să acumuleze recunoaștere internațională — dovadă că vocea Realitatea Plus nu poate fi oprită nici prin decizii administrative, nici prin suspendări abuzive.

Ana Maria Păcuraru este deja acreditată de Departamentul de Stat al SUA și va participat ca membră a delegației oficiale de presă americane la Summit-ul G7 de la Évian — fiind singura jurnalistă din Europa de Est integrată în delegația americană. Fiecare nouă acreditare internațională obținută este, în același timp, o replică elegantă la cei care au crezut că pot închide o redacție printr-un ordin birocratic.

Realitatea Plus rămâne în picioare. Și lumea o știe.