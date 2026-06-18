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Anca Alexandrescu, după informația că Ciprian Ciucu ar urma să ajungă la DNA: „Au creat o mafie sub aparenta modernizare” - VIDEO

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat18 iun. 2026, 12:16
Actualizat18 iun. 2026, 12:28
Sursărealitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a reacționat după informația potrivit căreia Ciprian Ciucu ar urma să ajungă la DNA pentru a da explicații în dosare privind o posibilă deturnare de fonduri din campania electorală.

Aceasta susține că demersul procurorilor ar confirma dezvăluirile făcute de-a lungul timpului și spune că anchetele ar trebui să continue și către alte zone de putere.

„Acum poate înțelege toată lumea de ce își doreau să pună mâna pe justiție, de ce își doreau să aibă șefii la parchete, de ce își doresc să rămână cu orice preț la conducerea țării, chiar și interimari. Tocmai pentru a proteja, pentru a șterge urme și pentru a acoperi ceea ce au făcut. Este foarte bine că se întâmplă acest lucru. Nu se întâmplă altceva decât confirmarea că tot ceea ce am spus noi în ultimii ani a fost adevărat. Și vor veni și alte confirmări”, a declarat Anca Alexandrescu.

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