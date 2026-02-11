Crin Antonescu: „Hubert Thuma a vorbit de userizarea PNL, de asta îl apreciez, nu pentru că am eu vreun aranjament cu el”

Crin Antonescu rupe tăcerea într-o demascare istorică a sistemului. Fostul lider liberal dezvăluie, alături de Anca Alexandrescu, cine i-a orchestrat „execuția” politică

Crin Antonescu rupe tăcerea într-o demascare istorică a sistemului. Fostul lider liberal dezvăluie, alături de Anca Alexandrescu, cine i-a orchestrat „execuția” politică și care este rolul-cheie jucat de binomul Nicușor Dan - Ilie Bolojan în actualele jocuri de putere.

LIVE TEXT Crin Antonescu: „Ce poeți? Nu este niciun fel de poet; nu toți derbedeii sunt poeți. În momentul în care s-a făcut fuziunea, pedeliștii încercau să se dezică de Băsescu, dar nu au mai făcut-o; i-a apucat băsismul, din interes. Eu chiar cred, deși n-am dovezi, că unii dintre vechii pedeliști nu sunt chiar progresiști.”

„Doamna Vass e, probabil viitorul ministru al Educației, și vine din zona PDL a celor din PNL. Asta e, Bolojan își permite să facă pe ministrul interimat al Educației.”

„Române mai pune mâna și mai gândește și cu capul tău, că nu se poate să te lași păcălit de aceiași oameni cu aceleași texte de 4-5 ori!”

„Nu am eu de dat soluții în acest moment, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt alte energii, alte soluții. Dar trebuie să ne întrebăm cât mai putem funcționa ca un stat care să aibă capacitatea de a-și apăra interesele, însă nu în halul în care am ajuns. Trebuie văzut dacă totuși se mai poate face politică punând și puțină rațiune.

Discutăm despre reuniunea lui Bolojan cu primarii și despre nemulțumirile lor. Ce discuții populiste sunt acestea despre ce ceas are nu știu ce primar? Ce bun președinte e Nicușor Dan că se duce la munte cu copiii sau ce «dur» e Bolojan? Nu este dur în politica externă și nici cu marile companii. E dur cu amărâții! Nu știu cât o să o mai ducem așa.”

„Din păcate, România nu mai are deloc politică externă; Nicușor Dan nu face nimic pentru că nu i se spune. Eu spun ceea ce văd. Nu am nicio speranță în viitorul PNL, deși sunt un tip optimist din fire.

A venit Iohannis, a devenit președinte, iar partidul acela a uitat orice. Dacă a trebuit să strige cu Orban prin piață, a făcut-o. Au acceptat orice formulă de guvernare, pentru că așa a zis Iohannis. Orban a fost slugărit, iar când l-au dat jos — Florin Cîțu, președinte! L-au dat jos și pe acesta! Câți nu l-au slăvit pe Ciucă?

Acum a început sarabanda elogiilor la adresa lui Bolojan. Aceiași oameni pe care îi știți vor spune ce rău a fost Bolojan în momentul în care acesta va cădea.”

„Bolojan nu a făcut nicio alegere a vreunui liberal. Aproape toți numiții săi sunt foști băsiști sau useriști. PNL are la dispoziție — cum este și Dian Popescu — oameni care au fost miniștri, parlamentari, care nu s-au făcut de râs, dar care au fost scoși cu forța din viața publică. Niciunul dintre aceștia nu a fost adus la guvernare de către Ilie Bolojan. Eu am dreptul la propriile opțiuni, iar cel mai important este ce face cu țara.”

„Se duce peste tot o bătălie între sorosiști si conservatori. Thuma a vorbit de userizarea PNL, de asta îl apreciez, nu pentru că am eu vreun aranjament cu el”

„Eu nu doresc să am de-a face cu toți cetățenii din PNL și cu așa-zisa furtună, care este într-un pahar destul de mic astăzi. Îmi asum întru totul rezultatul alegerilor. Cetățenii au ales, nimeni nu i-a forțat. Ce a făcut fiecare în campanie, bunul Dumnezeu știe. Eu am candidat nu ca să-și rupă Bolojan hainele de pe el pentru mine.

În legătură cu declarațiile lui Thuma, am spus că le salut pentru că a pus problema corect: pentru mine, ca fost membru PNL, partidul a devenit un fel de USR. Ori este unul conservator, un partid așa cum a fost adoptată ultima platformă-program, ori nu mai este PNL. Se vorbește despre multe lucruri care nu au de-a face cu ideile și apucăturile «useriste» ale lui Bolojan. De asta l-am apreciat pe Thuma.

Toți propagandiștii băsiști au apărut și vorbesc despre combinații între Rareș Bogdan, Thuma și Antonescu. Nu am nicio combinație cu Hellvig sau cu Rareș. Dar faptul că Hubert Thuma a spus că PNL e PNL ori e USR, m-a bucurat. Cine e Hubert Thuma? E unul dintre aleșii PNL, dar în țara asta s-a făcut campanie unui singur primar.

Nu are nicio importanță cum își împart funcțiile în PNL unii și alții, ci dacă PNL va deveni occidental și democratic sau nu. Dacă rămân de ales doar USR și AUR, va fi greu de decis, însă un lucru e cert: eu băsiști nu votez.”

Complotul împotriva AUR și „Manevra Sprânceană”

Ediția din această seară pune sub lupă și mecanismele obscure folosite pentru compromiterea formațiunii AUR. Vom demasca pas cu pas complotul orchestrat în umbră, scoțând la lumină personajele care au dat ordinul și interesele celor care urmăresc dezbinarea opoziției.

În centrul acestei analize se află și manevrele lui Dragoș Sprânceană, un personaj ale cărui acțiuni vor fi expuse în detaliu. Cine sunt „păpușarii” care vor să dicteze noua ordine politică și ce metode folosesc pentru a elimina adversarii incomozi?