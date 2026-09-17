Culisele întâlnirii Nicușor Dan-PSD. Anca Alexandrescu dezvăluie ce s-a discutat la Cotroceni

Publicat 17 sept. 2026, 10:48 Sursă Realitatea.Net

Anca Alexandescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, a prezentat, joi dimineață, culisele negocierilor decisive de la Palatul Cotroceni, dintre Nicușor Dan și delegația PSD condușă de Sorin Grindeanu. Potrivit jurnalistei, social-democrații și-ar fi menținut poziția și i-ar fi transmis președintelui că nu susțin formarea unui guvern tehnocrat.

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