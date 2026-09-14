Nicușor Dan, avertisment despre amenințarea Rusiei: „Avem aceeași amenințare pe Flancul estic și în zona arctică”

Președintele Nicușor Dan a avertizat luni, la Rovaniemi, Finlanda, că România și statele din zona arctică se confruntă cu amenințări de securitate similare, pe care le-a asociat cu Federația Rusă.
Șeful statului a indicat atacurile cu drone, loviturile asupra infrastructurii critice, operațiunile cibernetice și actele de sabotaj drept principalele riscuri care afectează cele două regiuni.
Rusia, în centrul avertismentului
Nicușor Dan a făcut declarațiile înaintea participării la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, organizat în Finlanda.
Președintele a subliniat că România ocupă o poziție importantă pe Flancul estic al NATO și că securitatea acestei zone trebuie analizată împreună cu evoluțiile din nordul Europei. Potrivit șefului statului, Rusia reprezintă sursa comună a amenințărilor cu care se confruntă cele două regiuni.
Drone și atacuri asupra infrastructurii
Printre riscurile menționate de Nicușor Dan se numără atacurile cu drone, acțiunile împotriva infrastructurii critice, atacurile informatice și sabotajele.
Președintele a susținut că statele expuse unor astfel de acțiuni trebuie să își coordoneze răspunsul și să dezvolte mijloace similare de descurajare și protecție.
„Dacă avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare şi de pregătire pentru ele”, a declarat Nicușor Dan.
Cooperare între România și Finlanda
Șeful statului a vorbit și despre colaborarea dintre România și Finlanda, inclusiv în domenii care depășesc componenta militară.
România poate contribui cu expertiză în exploatarea și procesarea mineralelor, iar cele două țări au deja o colaborare între institutele lor de geologie. Nicușor Dan a menționat și experiența României în industria navală.
Potrivit președintelui, aceste domenii pot genera proiecte și investiții comune între statele de pe Flancul estic și cele din regiunea arctică.
România și securitatea de la Arctica la Marea Neagră
Participarea lui Nicușor Dan la summit are loc într-un context în care România încearcă să lege mai strâns securitatea Flancului estic de evoluțiile din nordul Europei.
Administrația Prezidențială a transmis înaintea reuniunii că România susține o abordare comună a provocărilor de securitate din spațiul dintre Arctica și Marea Neagră, inclusiv prin protejarea infrastructurii critice și consolidarea capacităților de apărare.
Mesajul transmis de președinte la Rovaniemi pune astfel accent pe cooperarea dintre statele NATO și UE și pe pregătirea pentru forme de amenințare care nu se limitează la un conflict militar convențional.