Dan Dungaciu: ”Guvernul trebuie să plece și Coaliția să dispară. La sfârșitul lui aprilie vom depune moțiune de cenzură”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat, luni seară, în exclusivitate la ”Culisele Statului Paralel”, emisiune moderată de Anca Alexandrescu, că actualul guvern trebuie să plece acasă, deoarece ”a adus România în recesiune”. Mai mult, oficialul a anunțat că al finalul lunii aprilie, AUR va depune o moțiune de cenzură împotriva actualului Executiv.

”La sfârșitul lui aprilie lucrurile vor deveni clare. Spun sfârșitul lui aprilie, pentru că la începutul aprilie o să începem să primim datele cu privire la funcționarea economiei. Noi am luat deja o decizie pe baza acestei realități. La sfârșitul lui aprilie va fi o moțiune de cenzură, tocmai pentru că, zicem noi, și cred că avem dreptate, se va vedea foarte clar că România este în recesiune.(...)

Acest guvern trebuie să plece, această coaliție trebuie să dispară! Ce se va întâmpla în aprilie, începutul lui aprilie, prima jumătate a lui aprilie, se va vedea clar că România este în recesiune.

Oamenii aceștia nu au soluție pentru nimic. Nu doar pentru politica internă a României, nici măcar pentru politica externă care arată așa cum arată. (...) E bine, România este într-o situație atât de umilitoare și nebăgată în seamă. (...) Nu îi bagă în seamă nimeni.(...)

Până și vecinii și-au dat seama că ești complet irelevant. Și sunt vecini mai slabi teoretic decât noi, suntem o țară în uniunea Europeană, țară NATO, nu ai această conștiință. Deci, am ajuns, ca să zic așa, bătaia de joc a oricui e ca, iertați-mă, eu nu vreau să fac comparația asta, câinele ăla care fiecare dă cu piciorul să-l dea mai deoparte. Asta este România din punct de vedere geopolitic.

Ei, această România condusă cum este condusă va avea ștampila recesiune în aprilie, AUR va pune moțiunea de cenzură și toate discuțiile pe care le vedeți astăzi în spațiul public care sunt de un penibil absolut, de o mediocritate fără margini, se vor clarifica. De fapt, despre asta este vorba, nu despre o dispută între persoane: că X e bun, că Y nu e bun, această coaliție, această guvernare, a adus România în recesiune și soluția va trebui să fie clarificată, repet, la sfârșitul lunii aprilie”, a declarat Dan Dungaciu.

