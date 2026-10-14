Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar avertizează că blocajul politic ar putea continua

Nicușor Dan vorbește despre alegerile anticipate și criza politică din România. De ce consideră că un nou scrutin nu ar garanta formarea unei majorități stabile.
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, în contextul dificultăților întâmpinate de partidele politice în formarea unei majorități parlamentare. Șeful statului a precizat că acest scenariu nu este exclus în totalitate, însă îl consideră puțin probabil și atrage atenția că un nou scrutin nu ar garanta depășirea impasului politic.
Declarațiile au fost făcute în contextul consultărilor de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, într-o perioadă marcată de tensiuni politice și negocieri între partidele parlamentare.
Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate, dar consideră scenariul puțin probabil
Președintele a explicat că organizarea alegerilor anticipate nu reprezintă o soluție simplă pentru criza politică. În opinia sa, rezultatul unui nou scrutin ar putea menține configurația actuală a Parlamentului, fără să ofere o majoritate capabilă să susțină un guvern stabil.
Nicușor Dan a atras atenția că, în lipsa unor schimbări semnificative în raportul de forțe dintre partidele politice, negocierile pentru formarea unei majorități ar putea fi reluate în aceleași condiții.
Astfel, alegerile anticipate ar putea prelungi perioada de incertitudine, fără să garanteze rezolvarea problemelor care au generat blocajul politic.
Ce spune președintele despre formarea unui nou guvern
În viziunea șefului statului, prioritatea este identificarea unei formule de guvernare care să asigure stabilitate politică și să permită continuarea angajamentelor asumate de România.
Consultările cu reprezentanții partidelor parlamentare au ca obiectiv găsirea unei soluții pentru formarea unui executiv susținut de o majoritate funcțională.
Președintele a subliniat importanța dialogului politic și a unui acord între formațiunile parlamentare, astfel încât România să poată depăși perioada de incertitudine.
Alegerile anticipate, o soluție fără garanția deblocării crizei
Deși alegerile anticipate sunt invocate de unele formațiuni politice drept o posibilă cale de ieșire din impas, organizarea lor nu garantează automat apariția unei noi majorități parlamentare.
În plus, declanșarea acestui proces presupune parcurgerea unor proceduri constituționale, ceea ce poate prelungi perioada de instabilitate.
Pentru Nicușor Dan, miza principală rămâne formarea unui guvern capabil să funcționeze și să răspundă provocărilor economice și administrative ale țării.
În acest context, evoluția negocierilor dintre partidele parlamentare va fi decisivă pentru stabilirea următorilor pași și pentru clarificarea perspectivelor politice ale României.