Publicat 25 nov. 2026, 16:31 Actualizat 25 nov. 2026, 18:22

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP), conduse de generalul (r.) prof. univ. dr. Gabriel Oprea, solicită Guvernului României, Ministerului Apărării Naționale (MApN) și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) elaborarea și implementarea urgentă a unui plan național de protecție a frontierei maritime, a Portului Constanța, a Deltei Dunării și a populației din zona litoralului, în contextul intensificării atacurilor cu drone în apropierea graniței României.

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