Elena Udrea, avertisment dur despre alegerile anticipate: „Ar fi catastrofal. Ar complica foarte mult situația!”

Publicat 10 oct. 2026, 20:03 Sursă Realitatea.net

Elena Udrea nu crede că alegerile anticipate ar fi soluția pentru criza politică actuală! Fostul ministru spune că partidele ar trebui să pune bazele unui guvern stabil. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, într-un dialog cu Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”.

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