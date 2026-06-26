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Politica· 2 min citire
Europol trage un semnal de alarmă: 400.000 de organizații de crimă organizată activează în UE
Europol
Publicat26 iun. 2026, 15:01
Sursărealitatea.net
Rețelele infracționale active în Uniunea Europeană sunt tot mai flexibile, mai digitalizate și mai greu de destructurat, avertizează Europol într-o nouă analiză prezentată joi alături de Comisia Europeană și președinția cipriotă a Consiliului UE.
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