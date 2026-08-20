General (r) Gabriel Oprea:”Dronele au ajuns la porțile energiei României”

General (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor activi, în rezervă, în retragere și familiile lor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR), atrage atenția asupra riscurilor de securitate generate de prezența repetată a dronelor în proximitatea infrastructurii energetice strategice a României din Marea Neagră. În opinia sa, aceste incidente nu mai pot fi privite ca evenimente izolate, ci reprezintă un avertisment care trebuie tratat cu maximă seriozitate la nivel național.
SCUTUL ROMÂNIEI 2030: Marea Neagră trebuie apărată înainte ca amenințarea să lovească
Prezența repetată a dronelor în proximitatea infrastructurii energetice strategice românești din Marea Neagră nu mai poate fi tratată ca o succesiune de incidente fără legătură. Este un avertisment de securitate națională.
În dimineața zilei de 20 august 2026, forțele române au neutralizat o dronă maritimă încărcată cu explozibil, identificată la numai câteva sute de metri de lucrările din zona proiectului strategic Neptun Deep. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate, iar una dintre ele a angajat drona pentru protejarea personalului și a infrastructurii.
Incidentul vine după episodul din 11 august, când două drone de tip Gerbera aflate în derivă în zona economică exclusivă a României, în apropierea Neptun Deep, au fost neutralizate controlat. La 5 iunie 2026, o dronă maritimă ucraineană, despre care autoritățile ucrainene au comunicat că își pierduse controlul în contextul acțiunilor de război electronic, a ajuns în zona Portului Constanța, în proximitatea unui terminal petrolier.
UMPMV subliniază că originea și intenția dronei neutralizate la 20 august trebuie stabilite exclusiv prin investigațiile tehnice ale autorităților competente. Până la o atribuire oficială, orice concluzie privind autorul ar fi prematură.
Dar din perspectiva securității naționale există deja o concluzie care nu mai poate fi amânată: infrastructura energetică offshore a României este expusă unui spectru nou de amenințări aeriene și maritime fără pilot, inclusiv sisteme ieftine, mobile, dificil de anticipat și susceptibile de a fi afectate de bruiaj, pierderea controlului sau acțiuni deliberate.
SCUTUL ROMÂNIEI 2030: de la incident la sistem de apărare
Evenimentele din Marea Neagră confirmă necesitatea accelerării SCUTULUI MĂRII NEGRE și a SCUTULUI INFRASTRUCTURII CRITICE, componente ale arhitecturii SCUTUL ROMÂNIEI 2030. România nu trebuie să aștepte lovirea unei platforme energetice, a unui terminal, a unei conducte, a unui cablu submarin sau a unui port pentru a construi sistemul destinat să le protejeze.
„Amenințarea trebuie detectată, identificată și oprită înainte de a ajunge la obiectiv.”
Șase măsuri care trebuie accelerate
1. Supraveghere multidomeniu permanentă. Integrarea senzorilor aerieni, navali, radar, electro-optici și, unde este necesar, submarini într-un sistem permanent de avertizare pentru infrastructura strategică din Marea Neagră.
2. Zone consolidate de protecție. Proceduri și perimetre operaționale clare în jurul infrastructurilor energetice offshore pentru detectarea, clasificarea și reacția la drone aeriene și maritime.
3. Capacitate dedicată Counter-UAS / Counter-USV. Mijloace specializate și proporționale cu amenințarea, astfel încât răspunsul curent să nu depindă în mod obișnuit de platforme de luptă mult mai costisitoare.
4. Common Operating Picture. Integrarea Neptun Deep, Portului Constanța și a infrastructurilor energetice și logistice strategice într-un tablou operațional comun pentru instituțiile cu responsabilități de apărare, ordine publică, informații și protecție a infrastructurii critice.
5. Black Sea Shield. Accelerarea componentei Black Sea Shield din SCUTUL ROMÂNIEI 2030, interoperabilă cu NATO și Uniunea Europeană și conectată la cooperarea regională.
6. Tehnologie strategică românească. Dezvoltarea în România a senzorilor, sistemelor de comandă-control și soluțiilor de detectare și neutralizare, prin industria națională, universități, institute de cercetare și companii tehnologice.
Securitatea energetică este securitate națională
Marea Neagră este simultan frontieră NATO și UE, spațiu de securitate, coridor comercial și energetic și zonă esențială pentru reziliența României. Protejarea Neptun Deep și a infrastructurii energetice românești trebuie tratată ca parte integrantă a apărării naționale.
DE LA REACȚIE LA PREVENȚIE. DE LA VULNERABILITATE LA DESCURAJARE.
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)