GEORGE SIMION: ACEASTĂ COALIȚIE NU PRINDE SFÂRȘITUL ANULUI

Liderul suveraniștilor spune că viitorul executiv va pune doar biruri românilor și nu va prinde sfârșitul de an

George Simion a transmis un mesaj extrem de dur la învestirea guvernului Bolojan. Liderul suveraniștilor spune că viitorul executiv va pune doar biruri românilor și nu va prinde sfârșitul de an. În semn de protest, parlamentarii AUR au plecat din plenul parlamentului și au refuzat să voteze învestirea guvernului.

"Totul e minunat, e sublim. Coaliția de guvernare PSD-USR, felicitări! Nu cred că o să apucați anul. Este ultimul act de disperare al vostru, al celor care ați dat lovitura de stat din 6 decembrie. Vreți să tăiați câți bugetari la nivel central? Mult. 150.000 de la nivel central. Bravo! Și ați pus 5, Doamne, și toți 5. 5 vicepremieri că nu vă satură Dumnezeu! Care este cu reforma dintre voi? Sau nu ați apucat încă să vedeți? Program de guvernare nu aveți. Nu vă mai satură Dumnezeu și nu știu cum o să vă înghită pământul pentru ce ați făcut pentru România.



O să citez din clasici: <<Prea v-ați arătat arama/ Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară/ Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei/ Ca să nu se arate odată ce sunteți: niște mișei>>.



Măriți TVA-ul, vă bateți joc de afacerile românilor (...), tăiați subvențiile pentru partidele politice (...) Felicitări! Faceți foarte bine ce faceți, călcând în picioare democrația și votul poporului român. Veți fi taxați, veți ajunge să plătiți pentru că v-ați bătut joc. Noi nu participăm la această mascaradă. Ne ridicăm și plecă", a declarat luni liderul AUR de la tribuna Parlamentului.

