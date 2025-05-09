GEORGE SIMION: TREBUIE SĂ ADUCEM ÎNAPOI ȘCOLILE PROFESIONALE; MESERIA ESTE BRĂȚARĂ DE AUR
Simion, a pledat, joi, pentru reînființarea școlilor profesionale și reconversia profesională
Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a pledat, joi, pentru reînființarea școlilor profesionale și reconversia profesională, pentru a nu ”rămâne acoperiți” pe piața forței de muncă "de cetățeni din India, Pakistan, Bangladesh".
”În România ultimilor 20 de ani au fost distruse liceele vocaționale, liceele pedagogice, școlile de meserii, școlile profesionale. Trebuie să aducem înapoi școlile profesionale. Nu toată lumea trebuie să facă o facultate, dar "meseria este brățară de aur". Și, în același sens, programele de mentorat, de reconversie profesională și învățământul dual sunt soluții pentru piața forței de muncă, tocmai ca să nu rămânem acoperiți de cetățeni din India, Pakistan, Bangladesh ș.a.m.d.”, a declarat George Simion, în cadrul dezbaterii televizate împotriva contracandidatului său, Nicușor Dan.
George Simion nu consideră analfabetismul funcțional ”o problemă de securitate națională", apreciind că "nu ne putem masca propria incompetență incluzând toate domeniile în Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.
”Dar un lucru pe care l-aș include în Strategia de securitate națională este sărăcia”, a punctat candidatul AUR.
Sursa: Realitatea din AUR
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Giurgiu și pe Google News