Ioana Dogioiu: "Premierul nu a stabilit încă echipa după plecarea PSD"

Sursă: realitatea.net

Ce spune despre listarea companiilor profitabile la bursă

Ilie Bolojan încă se mai gândește care vor fi miniștrii care vor prelua ministerele vacante după demisiile social-democraților, a transmis purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, chiar dacă în spațiul public circulă încă de ieri variante pentru noul Guvern. Lipsă de comunicare clară din parte Executivului avem și când vine vorba despre listarea la bursa companiile statului. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, răspunde acuzațiilor Opozitie si susține că nu înțelege de ce sunt unii speriați de această operațiune.

Ioana Dogioiu: Deocamdată, domnul prim-ministru încă lucrează la o potențială listă care, sigur, va fi activată în funcție de depunerea demisiilor de către miniștrii susținuți de PSD. Ea - asta ca să răspund și la ceea ce încă zboară prin presă - ea nu este definitivată în acest moment. Premierul încă se ocupă de acest lucru.

Reporter: Reprezentanții AUR acuză că prin listarea unor companii de stat la bursă se fac abuzuri. Este un mesaj pe care l-au transmis astăzi. Aș vrea să știu care este poziția Guvernului.

Ioana Dogioiu: Că prin listarea unor companii se fac abuzuri? Nu știu ce abuzuri s-ar putea face prin listarea unor companii la bursă. În primul rând, am să spun a nu știu câta oară același lucru - ceea ce a spus și domnul prim-ministru, a spus și doamna vicepremier: listarea aceasta este ceea ce s-a prezentat în spațiul public, a prezentat chiar doamna vicepremier, este o recomandare, nu este o decizie, fapt-împlinit.

Este o recomandare care va mai trece printr-o serie de etape în privința listării, printr-o evaluare, un proces de evaluare. În general, un asemenea demers poate să dureze -un proces de listare finalizat - poate să dureze aproximativ un an de zile, minim. Listarea la bursă este o operațiune care aduce beneficii și la ea s-a mai recurs. Nu înțeleg de ce suntem atât de speriați de listarea la bursă - nu toți, mă rog - în condițiile în care ea a avut succes, inclusiv cu Hidroelectrica.