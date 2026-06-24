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Politica· 1 min citire
Kim Jong Un anunță o nouă escaladare militară: Marina Coreei de Nord, echipată cu armament nuclear
Kim Jong Un
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că armata țării se află în proces de echipare a marinei cu armament nuclear, potrivit presei de stat, într-o nouă declarație care indică intensificarea programului militar al Phenianului, relatează AFP.
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