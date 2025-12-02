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Politica· 2 min citire
LIVE TEXT&VIDEO Călin Georgescu, așteptat de suveraniști în stradă
LIVE TEXT&VIDEO Călin Georgescu, așteptat de suveraniști în stradă
Candidatul interzis de sistem semnează astăzi controlul judiciar
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