Miron Mitrea, dezvăluiri incendiare la Realitatea PLUS: „Poliția politică a progresiștilor și execuția lui Bolojan”

Analistul politic Miron Mitrea a lansat un atac dur la adresa platformelor de investigație și a liderilor politici actuali, analizând prăbușirea încrederii populației în instituțiile statului și jocurile de culise din spatele viitoarei formule guvernamentale.
„Recorder - principala aripă de atac murdar a progresiștilor”
Fostul politician a comentat dur anchetele de presă care l-au vizat pe șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, susținând că este vorba despre o acțiune comandată de rețelele de influență progresiste.
„Dacă ai scris de Recorder, aceasta este principala aripă de atac murdar a progresiștilor din România. Ea a fost finanțată de USAID, Soros și alte fundații de genul ăsta, chestie care în continuare merge în aceeași direcție. Nu mai are aceeași forță, că nu mai sunt atât de mulți bani. Ea a apărut totdeauna atunci când această zonă politică a avut nevoie de un sprijin și au atacat pe cine a trebuit. Bolojan a fost în mod evident legat de această echipă progresistă de la început. N-am nici cea mai mică încredere în ce scriu oamenii ăștia. Sunt mercenari, părerea mea.”
Pahonțu, omul care știe totul: „Are 21 de ani de informații strânse”
Miron Mitrea a explicat motivul real din spatele atacurilor concentrate asupra conducerii SPP, arătând că poziția generalului Pahonțu este crucială în ecuația puterii de la București.
„Generalul Pahonțu are 21 de ani în funcție. O funcție într-o instituție care a lucrat cu toate persoanele importante ale țării și care a strâns, obligatoriu, conform fișei postului, informații despre ce s-a întâmplat cu persoanele respective, ca să le poată proteja. Deci este un om foarte informat, cu foarte multă influență. Ei simt că pierd războiul și vor să-l considere unul dintre cei vinovați pentru ce pățesc.”
Prăbușirea încrederii în politicieni și execuția lui Bolojan
Analiza lui Miron Mitrea indică o criză fără precedent de legitimitate în rândul clasei politice românești, care va duce inevitabil la o reconfigurare a Guvernului.
Cota de încredere în minus: „Politicianul cu cea mai mare cotă de încredere în România astăzi are un minus 20.Are aproape 40-60% împotrivă. Nu avem niciun politician român pe plus, nu avem nicio instituție pe plus.”
Plecarea lui Bolojan: „Singurul mod în care se poate construi acum un guvern este un guvern cu un prim-ministru independent și miniștri politici de la PSD, UDMR și PNL. Ca să faci guvern fără AUR, trebuie să-l execuți pe Bolojan. Îl văd pe domnul Bolojan plecând frumos acasă, și nu cu ușurință, și nu într-o zonă de liniște.” „Lui Bolojan i-a plăcut când instituțiile și parte din sistemele din spatele lui l-au păzit și l-au ajutat ani de zile. Acum, modul în care au fost detonate dosarele îmi arată clar că s-a hotărât că echipa lui nu mai ascultă, iar PNL va învăța lecția”, a concluzionat Miron Mitrea la Realitatea PLUS.