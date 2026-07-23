NATO intervine după amenințările Iranului la adresa Bulgariei: „Vom apăra orice aliat împotriva oricărei amenințări”

NATO a transmis că este pregătită să apere Bulgaria în cazul unei amenințări venite din partea Iranului. Reacția Alianței vine după ce Teheranul a avertizat Sofia să nu permită folosirea teritoriului bulgar pentru operațiuni militare ale Statelor Unite.
Tensiunile au apărut după ce Parlamentul Bulgariei a aprobat staționarea temporară a unor avioane americane de realimentare și a aproximativ 250 de militari la baza aeriană Bezmer. Autoritățile bulgare susțin că misiunea are doar un rol logistic.
Iranul avertizează Bulgaria
Parlamentul de la Sofia a aprobat desfășurarea a cel mult opt avioane americane KC-135 la baza Bezmer, în perioada 24 iulie - 1 octombrie. Aeronavele vor fi folosite pentru realimentarea în aer a altor avioane militare care participă la operațiunile americane din Orientul Mijlociu.
Iranul a reacționat și a avertizat că orice țară care ajută Statele Unite în atacurile împotriva sa ar putea fi considerată implicată în conflict. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a susținut că un asemenea sprijin ar putea fi considerat un act de „agresiune”.
NATO: Vom apăra orice stat aliat
Colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al NATO, a declarat că Bulgaria beneficiază de protecția Alianței, la fel ca toate celelalte state membre.
„Am văzut deja că, atunci când Iranul a lansat rachete către Turcia, un aliat NATO, alianța a intervenit pentru apărare. Vom continua să apărăm orice aliat împotriva oricărei amenințări venite din partea Iranului sau a oricărui alt actor”, a afirmat oficialul NATO.
Mesajul reprezintă una dintre cele mai ferme reacții ale Alianței de la intensificarea conflictului dintre Statele Unite și Iran.
Bulgaria spune că nu intră în război
Autoritățile bulgare încearcă să reducă tensiunile și susțin că de pe teritoriul țării nu vor fi lansate atacuri. Premierul Rumen Radev a precizat că avioanele americane vor avea doar misiuni logistice și de realimentare.
Ministerul bulgar de Externe a transmis că Sofia nu desfășoară acțiuni ostile împotriva Iranului. Bulgaria spune că își respectă angajamentele față de Statele Unite și NATO, dar cere și reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran.
De ce sunt importante avioanele KC-135
Avioanele KC-135 Stratotanker nu sunt aeronave de atac, însă pot realimenta în aer avioane de vânătoare, bombardiere și alte aeronave militare. Astfel, acestea pot rămâne mai mult timp în aer și pot efectua misiuni pe distanțe mai mari.
Din acest motiv, Iranul consideră că găzduirea acestor avioane reprezintă un sprijin indirect pentru operațiunile militare americane. Tensiunile dintre Teheran și NATO riscă astfel să se extindă și către statele europene care oferă ajutor logistic Statelor Unite.