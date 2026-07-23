NATO intervine după amenințările Iranului la adresa Bulgariei: „Vom apăra orice aliat împotriva oricărei amenințări”

Publicat 23 iul. 2026, 13:48 Sursă Realitatea.net

NATO a transmis că este pregătită să apere Bulgaria în cazul unei amenințări venite din partea Iranului. Reacția Alianței vine după ce Teheranul a avertizat Sofia să nu permită folosirea teritoriului bulgar pentru operațiuni militare ale Statelor Unite.

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