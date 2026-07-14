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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, în vizită oficială la Paris. Garda de Onoare a României participă la parada de Ziua Franței
Emmanuel Macron și Nicușor Dan/ Profimedia
Publicat14 iul. 2026, 07:23
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan participă la ceremoniile organizate cu ocazia zilei naționale a Franței! Seara trecută, șeful statului a luat parte la discuțiile din cadrul Coaliției pentru Voință, la Palatul Elysee. Vizita lui Nicușor Dan la Paris are loc la invitația președintelui Emmanuel Macron. Un moment deosebit va avea loc în cadrul paradei de pe Champs-Élysées. Pe sub Arcul de Triumf va trece și un detașament de onoare al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.
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