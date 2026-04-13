Nicușor Dan și liderii europeni, mesaje de felicitări pentru Peter Magyar

Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria după 16 ani, iar opoziția condusă de Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare. Scrutinul s-a încheiat cu o participare record și o schimbare majoră pe scena politică. Numărătoarea a peste 98% din voturi au arătat că partidul de centru-dreapta, pro-UE, Tisza, condus de Péter Magyar, a câștigat 138 de mandate. Adică o majoritate crucială de două treimi, în parlamentul de 199 de membri, devansând partidul Fidesz al lui Orbán, care a adunat 55 de mandate.

Președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat pe liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar. Nicușor Dan a subliniat că România și Ungaria sunt vecine, partenere și membre ale Uniunii Europene și NATO. Acesta și-a exprimat inclusiv dorința de a deschide un nou capitol în relațiile dintre cele două țări.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după alegerile istorice din Ungaria. „Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își revendică drumul european”, a transmis șefa Comisiei Europene pe rețelele de socializare.

Alexander Soroș, fiul controversatului magnat George Soros, a transmis un mesaj de susținere pentru Peter Magyar: „Rezultatele din Ungaria reprezintă o respingere categorică a corupției înrădăcinate și a interferențelor străine.”

Reacții au venit și din Franța, acolo unde Emmanuel Macron a postat o fotografie alături de Peter Magyar. „Franța salută această victorie a participării democratice, a atașamentului poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și a Ungariei în Europa”, a transmis Emmanuel Macron pe Facebook.

Viktor Orban le-a mulțumit susținătorilor săi după ce a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria. Liderul Fidesz a transmis că partidul său trebuie acum să se concentreze pe reconstrucția organizațiilor politice. Premierul ungar a mulțumit celor aproximativ două milioane și jumătate de alegători care au votat partidul său și a promis că nu îi va dezamăgi.