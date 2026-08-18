Politica· 2 min citire

Peste 120 de persoane riscă să îşi piardă posturile în urma deciziei CCR

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Scris deStoica Marian
Publicat18 aug. 2026, 08:37
Sursărealitatea.net

Cel mai cunoscut nume este cel al primarului din Timişoara, Dominic Fritz.

Peste 120 de persoane riscă să îşi piardă posturile în urma deciziei de ieri a Curţii Constituţionale. Printre ele se află 47 de demnitari care ocupă, în prezent, funcţii elective sau publice.

Cel mai cunoscut nume este cel al primarului din Timişoara, Dominic Fritz.

Liderul USR, care a reacţionat imediat, acuză un abuz brutal de putere validat de magistraţi.

El consideră că textul legii se aplică retroactiv şi a anunţat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

"Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni", a transmis el într-o postare online.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, respinge acuzaţiile.

El invocă datele oficiale ale Agenţiei Naţionale de Integritate.

Sorin Grindeanu: Am văzut un comunicat al Agenției Naționale de Integritate, care spune că sunt, cred că, aproape 50 de persoane aflate în aceeași situație. Deci chestiunea cu amendamentul Fritz sau ne-Fritz nu e corectă. Haideți să vedem motivarea și după aceea voi convoca, evident, de urgență parlamentul, dacă e nevoie, și din ce am înțeles este, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.

Dominic Fritz mai are totuşi o şansă de a rămâne în funcţie.

Legea nu intră în vigoare imediat. Preşedintele Nicuşor Dan poate trimite actul normativ înapoi în Parlament pentru reexaminare.

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