Se ascut săbiile între Trump și cancelarul Germaniei. Merz îi avertizează pe tineri să stea departe de SUA

Cancelarul Friedrich Merz - protagonistul unei dispute aprinse cu președintele american Donald Trump - le-a recomandat vineri tinerilor din Germania să nu meargă la studii sau la muncă în SUA, relatează AFP.

'Nu le-aș recomanda copiilor mei astăzi să meargă în SUA, la studii sau la muncă', a declarat liderul conservator într-o conferință de presă cu tineri catolici în Bavaria, stârnind aplauzele publicului.



'Pur și simplu pentru că acolo s-a dezvoltat brusc un anumit climat social', a spus el în continuare.



Aliat tradițional al SUA, Berlinul s-a distanțat de Washington de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și și-a înmulțit criticile de la începutul războiului împotriva Iranului.



La sfârșitul lunii aprilie, cancelarul german a apreciat că Teheranul 'umilește' Washingtonul la masa negocierilor.



În replică, președintele american a afirmat că Friedrich Merz face o treabă 'deplorabilă' la conducerea Germaniei și a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din țară, decizie așteptată de mult timp, potrivit cancelarului.



Merz a declarat vineri că este 'un mare admirator al SUA', dar că această admirație 'nu crește în acest moment'.



'Puține țări din lume oferă perspective atât de extraordinare, inclusiv în special pentru tineri, ca Germania', a afirmat el, lăudând apoi 'economia socială a pieței', spre deosebire de 'capitalismul pur' din Statele Unite, unde 'persoane cu cel mai ridicat nivel de pregătire întâmpină mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă'.



Deci, despre modelul german merită să se vorbească în termeni 'de mai multe oportunități decât de riscuri', a concluzionat Friedrich Merz.



De când a preluat funcția în mai 2025, Friedrich Merz și-a înmulțit aparițiile care au iscat controverse, în contrast puternic cu stilul predecesorilor săi recenți.