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Senatul va investiga întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăescu

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat18 aug. 2026, 11:00
SursăRealitatea Plus

Lovitură pentru premierul demis Ilie Bolojan. În ședința de astăzi, senatorii au votat ca inițiativa privind investigarea întâlnirii pe care acesta a avut-o cu șefa CCR, Simina Tănăsescu, să fie preluată de Comisia de Constituționalitate, care devine astfel comisie de anchetă, potrivit Realitatea Plus.

Decizia vine la doar o zi după ce Biroul Permanent al Senatului a respins înființarea unei comisii speciale care să analizeze circumstanțele controversatei întrevederi, petrecute cu câteva zile înainte ca CCR să dea o hotărâre importantă pe legile incompatibilității, cu efect direct asupra mandatului de primar al liderului USR, Dominic Fritz.

Cei doi s-au întâlnit în biroul președintelui liberal al Senatului, Mircea Abrudean, în absența acestuia.

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