Sindicatele cer urgent o nouă întâlnire cu Nicușor Dan, pentru deblocarea crizei politice

Publicat 18 aug. 2026, 07:05 Actualizat 18 aug. 2026, 07:09 Sursă Realitatea.net

Sindicatele și patronatele cer o întâlnire de urgență cu președintele Nicușor Dan în contextul crizelor cu care se confruntă țara noastră. Peste 20 de organizații au trimis o scrisoare către Administrația Prezidențială prin care cer ca șeful statului să intervină și să deblocheze criza de la vârful statului. România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, iar federațiile și mediul de afaceri susțin că e nevoie de măsuri pentru a redresa economia și pentru a crește investițiile.

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