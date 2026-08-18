Politica· 1 min citire

Sindicatele cer urgent o nouă întâlnire cu Nicușor Dan, pentru deblocarea crizei politice

Sindicatele cer urgent formarea unui guvern

Sindicatele cer urgent formarea unui guvern

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat18 aug. 2026, 07:05
Actualizat18 aug. 2026, 07:09
SursăRealitatea.net

Sindicatele și patronatele cer o întâlnire de urgență cu președintele Nicușor Dan în contextul crizelor cu care se confruntă țara noastră. Peste 20 de organizații au trimis o scrisoare către Administrația Prezidențială prin care cer ca șeful statului să intervină și să deblocheze criza de la vârful statului. România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, iar federațiile și mediul de afaceri susțin că e nevoie de măsuri pentru a redresa economia și pentru a crește investițiile.

Pe de altă parte, Sindicatele din educație și sănătate nu sunt de acord cu forma legii salarizării și spun ca vor relua greva din spitalele din țară și respectiv vor începe anul școlar în strada.

Nici până în prezent nu există un acord între partide pe legea salarizării, cea care reprezintă un jalon important din PNRR în valoare de 800 de milioane de euro.

Tot săptămâna aceasta este așteptată și o nouă întâlnire la Palatul Cotroceni între Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare pe tema acestei legi. Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al muncii urmează ca astăzi să trimită legea salarizării la palatul Cotroceni în forma finală.

Până la finalul lunii trebuie să intre legea în aplicare și să ajungă în parlament în comisii și plen pentru a fi dezbătut și votat.

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