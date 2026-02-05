Zelenski la Televiziunea franceză: Putin se teme doar de Trump, nu de europeni
Interesul lui Putin este să umilească Europa
Președintele Volodimir Zelenski crede că Vladimir Putin „nu se teme de europeni, ci doar de Trump”. Într-un interviu pentru France 2, liderul de la Kiev a afirmat că doar președintele amercian are pârghii prin care poate să-l pună la punct pe omologul său de la Kremlin.
În opinia lui Volodimir Zelenski, Vladimir Putin nu este impresionat de avertismentele europenilor și se teme doar de o singură persoană: președintele american Donald Trump. Zelenski a sugerat că Trump are pârghii importante — economice, prin sancțiuni și prin livrări de armament — pe care le-ar putea folosi fără a implica direct armata americană, potrivit France 2.
Întrebat despre rolul aliaților occidentali, Volodimir Zelenski a vorbit și despre relația sa cu președintele francez Emmanuel Macron. „Suntem buni prieteni, Emmanuel Macron și cu mine. M-a sunat să-mi spună că se gândește la reluarea dialogului cu rușii. Știe ce cred eu despre asta. Interesul lui Putin este să umilească Europa. Dar este foarte important ca Emmanuel să lucreze pentru a readuce pacea. Ar fi un câștig pentru întreaga lume dacă războiul din Ucraina s-ar încheia.”
Președintele ucrainean a comentat și cererile Kremlinului de a controla asupra Donbasului, regiune din estul Ucrainei unde luptele continuă intens. Zelenski a spus că ucrainenii știu foarte bine „prețul fiecărui metru și fiecărui kilometru din acest pământ”.
