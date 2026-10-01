Premieră la Institutul Clinic Fundeni: intervenții HoLEP cu tehnologia MOSES, o tehnologie de ultimă generație în tratamentul minim invaziv al adenomului de prostată

O premieră medicală a avut loc la Institutul Clinic Fundeni, unde au fost realizate intervenții HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) cu tehnologia MOSES, una dintre cele mai moderne soluții folosite în tratamentul minim invaziv al adenomului de prostată. Operațiile au fost efectuate în cadrul Centrului de Uronefrologie și Transplant Renal, condus de Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu, de către Dr. Mihai Dobra și Dr. Bogdan Haineala, sub îndrumarea Prof. Mario Sofer, reputat specialist în endourologie, venit de la Tel Aviv.
O premieră medicală a avut loc la Institutul Clinic Fundeni, unde au fost realizate intervenții HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) cu tehnologia MOSES, una dintre cele mai moderne soluții folosite în tratamentul minim invaziv al adenomului de prostată.
Intervențiile, efectuate la Centrul de Uronefrologie și Transplant Renal
Intervențiile au avut loc în cadrul Centrului de Uronefrologie și Transplant Renal, condus de Acad. Prof. Dr. Ioanel Sinescu. Ele marchează un nou pas în dezvoltarea chirurgiei urologice minim invazive și în introducerea tehnologiilor de ultimă generație în practica medicală de la Institutul Clinic Fundeni.
Echipa medicală: Dr. Mihai Dobra și Dr. Bogdan Haineala, sub îndrumarea Prof. Mario Sofer
Operațiile au fost realizate de Dr. Mihai Dobra și Dr. Bogdan Haineala, sub îndrumarea Prof. Mario Sofer, reputat specialist în endourologie. Profesorul a venit de la Tel Aviv pentru a participa la implementarea acestei tehnici.
Ce este procedura HoLEP cu tehnologia MOSES
Procedura HoLEP cu tehnologia MOSES folosește energia laser Holmium pentru enucleerea endoscopică a țesutului prostatic care produce obstrucția urinară. Tehnica permite realizarea intervenției pe cale endoscopică, fără incizie chirurgicală clasică, și reprezintă o alternativă modernă în tratamentul adenomului de prostată.
Recuperare rapidă: pacienții au fost externați a doua zi
Unul dintre avantajele importante ale abordării minim invazive este recuperarea rapidă a pacientului. Pacienții operați în cadrul acestei premiere au avut o evoluție postoperatorie favorabilă și au fost externați în ziua următoare intervenției, vindecați chirurgical.
Mai multe opțiuni terapeutice moderne pentru pacienți
Introducerea tehnologiei MOSES pentru intervențiile HoLEP la Institutul Clinic Fundeni reprezintă o etapă importantă în extinderea opțiunilor terapeutice moderne oferite pacienților cu adenom de prostată.
Prin adoptarea acestei tehnologii și prin pregătirea echipei medicale pentru utilizarea ei, Centrul de Uronefrologie și Transplant Renal al Institutului Clinic Fundeni își continuă dezvoltarea în domeniul chirurgiei urologice minim invazive. Obiectivul este ca pacienții să primească tratamente moderne, eficiente și o recuperare cât mai rapidă.