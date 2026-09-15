Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ni se înfundă nasul când plângem?

Publicat 15 sept. 2026, 10:59 Actualizat 15 sept. 2026, 11:01

De ce ni se înfundă nasul atunci când plângem? Nicole Păcuraru explică, la „Realitatea Medicală”, ce se întâmplă în organism în timpul plânsului și de ce lacrimile nu sunt doar expresia unei emoții, ci și parte a unui proces fiziologic complex.

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