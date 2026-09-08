Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ai senzația de amețeală?

Realitatea de Giurgiu
Scris de Realitatea de Giurgiu Publicat: 8 sept. 2026, 10:22

De ce apare senzația de amețeală și când ar trebui să te îngrijoreze? În ediția Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru, aflăm principalele cauze ale amețelii și semnalele de alarmă care impun un consult medical.

Amețeala poate avea multiple cauze: deshidratare, tensiune scăzută, lipsă de zahăr în sânge sau probleme ale urechii interne. Este un simptom, nu o boală. Corpul îți spune că echilibrul este afectat. Uneori este banal. Alteori necesită atenție.

Contextul contează. 

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