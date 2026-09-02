Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți crapă buzele?

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat2 sept. 2026, 10:00
Actualizat2 sept. 2026, 10:03

De ce îți crapă buzele și când ar trebui să te îngrijoreze? Află cauzele, soluțiile și sfaturile în „Realitatea Medicală” cu Nicole Păcuraru.

Buzele sunt foarte sensibile la deshidratare. Lipsa lichidelor, aerul uscat sau expunerea la vânt pot duce la uscăciune și crăpare. În unele cazuri, poate fi și un semn de deficit de vitamine, precum B2 sau fier.

Buzele nu au glande sebacee, deci nu se pot hidrata singure eficient. De aceea reacționează rapid la dezechilibre. Este un semnal mic, dar vizibil. Despre starea generală a corpului. 

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