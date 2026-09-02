Sanatate· 1 min citire

Toamna se numără ... virozele! Alimentul banal care susține imunitatea

Viroze/ Profimedia

Viroze/ Profimedia

Realitatea de Giurgiu
Scris deRealitatea de Giurgiu
Publicat2 sept. 2026, 13:32
Actualizat2 sept. 2026, 13:33
SursăRealitatea.Net

Odată cu venirea toamnei și revenirea copiilor în colectivități, virozele respiratorii devin mai frecvente. Iaurtul natural, în special cel cu culturi bacteriene vii, poate susține sănătatea intestinului și funcționarea normală a sistemului imunitar.

Iaurtul natural, un aliat al sănătății intestinale

Printre alimentele accesibile care pot contribui la sănătatea organismului se numără iaurtul natural, în special cel care conține culturi bacteriene vii. Iaurtul fermentat conține bacterii lactice, iar unele sortimente au și tulpini probiotice, scrie Eva.ro.

Iaurt/ Profimedia

Microbiota intestinală, formată din microorganismele care trăiesc în intestin, are un rol important în reglarea răspunsului imun și în menținerea barierei intestinale. Din acest motiv, o alimentație diversificată, care include fibre și alimente fermentate, poate susține funcționarea normală a mecanismelor de apărare ale organismului.

Iaurtul oferă, de asemenea, proteine, calciu și vitamine din grupul B. Unele produse pot conține și vitamina D, dacă sunt fortificate.

Cum alegem iaurtul

Pentru consumul zilnic, o variantă potrivită este iaurtul simplu, fără cantități mari de zahăr adăugat și cu o listă scurtă de ingrediente. Pe etichetă pot apărea mențiuni precum „culturi lactice vii”.

Iaurturile cu fructe pot avea cantități semnificative de zahăr adăugat. O alternativă este iaurtul natural în care se adaugă acasă fructe proaspete, nuci, semințe sau scorțișoară.

Important este ca iaurtul să fie privit ca parte a unei alimentații echilibrate, nu ca un aliment-minune care previne sau tratează infecțiile.

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