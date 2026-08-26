Un arădean a primit amendă după ce a înjurat polițiștii locali pe TikTok. Cât trebuie să plătească

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 14:52

Un bărbat de 42 de ani din Arad a fost amendat cu 1.000 de lei după ce a filmat o patrulă de polițiști locali în timpul unei intervenții și a publicat ulterior imaginile pe TikTok, însoțite de injurii și expresii jignitoare.

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