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O nouă alertă în Tulcea. Armata anunță o țintă aeriană detectată în apropierea frontierei cu România
FOTO: Arhivă
O țintă aeriană a fost detectată miercuri, 26 august, de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale, la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.
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