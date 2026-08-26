Rusia a convocat un reprezentant al României la Moscova. Ana Maria Păcuraru critică tăcerea MAE

Ministerul rus de Externe a convocat-o pe Liliana Burda, însărcinată cu afacerile României în Rusia, la Moscova. Informația a fost comentată de jurnalista Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei” de la Realitatea PLUS, care a criticat lipsa unei reacții și a unor explicații publice din partea Ministerului Afacerilor Externe de la București, susținând că autoritățile române ar trebui să comunice mai clar în legătură cu situațiile care vizează diplomația și securitatea României.
„Știți ce este halucinant? Că noi aflăm toate aceste lucruri din presa străină. Deci, nu avem niciun motiv declarat. Este tăcere... absolută tăcere în MAE. Este halucinant, este absolut halucinant.
La ora asta – este ora 12:00 – nicio reacție. MAE român nu a scos niciun cuvânt, niciun comunicat, nicio explicație.
Scriem pe grupul de presă: MAE – tăcere. Nimeni nu spune nimic. Decât jurnaliștii revoltați că nu se află absolut nimic despre acest incident. Aflăm de la o agenție de stat rusă ce se întâmplă cu propria noastră diplomație. Vă vine să credeți? Asta, în timp ce Oana Țoiu, ministrul nostru de Externe, tace mâlc.
Dar ce ne mai miră, sincer, pentru că ne cad drone pe litoral, ne cad drone la graniță, ne violează spațiul aerian în ultimul hal. Și răspunsul instituțional este, de fiecare dată, un pistol cu apă, un comunicat sec, o convocare simbolică. „Exprimăm îngrijorare” și, practic, cam atât. Și apoi trecem mai departe. Nicio strategie, nicio fermitate reală, nicio reacție pe măsura miilor de riscuri la care suntem expuși zi de zi.
Doamnă ministru Țoiu, ce faceți acolo? Sunteți la birou? Ați văzut ce s-a întâmplat? Dumneavoastră știți ce se întâmplă? Sau doar scrieți pe Twitter? Că am și văzut practica asta: când au ceva de spus, scriu repede pe X, în loc să comunice cu presa din țara lor. Presa care, ulterior, comunică cu cetățenii țării. Că poate nu toți stau pe X să vadă ce postează tanti Țoiu.
Uite, Rusia ne convoacă diplomatul pe tăcute și dumneavoastră, doamnă Țoiu, nu aveți absolut nimic de spus la ora asta.
Cât timp mai trebuie să treacă până când România are o voce și nu doar proceduri de rutină, reciclate la fiecare incident? Noi nu mai vrem o tăcere diplomatică. Vrem un MAE care vorbește când țara este vizată. Vrem un Executiv care ne apără drepturile și siguranța. Nu este normal să avem pe cineva care așteaptă să afle din presa rusă ce se întâmplă cu propriul nostru personal diplomatic”, a transmis jurnalista Ana Maria Păcuraru, moderatoarea emisiunii „Miza zilei” de la Realitatea PLUS.