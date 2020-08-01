Social
40 de pompieri giurgiuveni, înaintați în grad
1 aug. 2020, 12:26
Articol scris de Scris de Petcu Marcela
Începând de astăzi, 9 ofiţeri şi 31 de subofiţeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Vlașca” al județului Giurgiu au fos t înaintaţi în gradul următor.
Ofiţerii şi subofiţerii avansaţi au împlinit sau împlinesc stagiul minim în grad anul acesta, fiind înaintaţi: în gradul de locotenent: 9 ofiţeri; în gradul de plutonier adjutant şef: 13 subofiţeri; în gradul de plutonier adjutant: 14 subofiţeri; în gradul de plutonier: 4 subofiţeri.
Înaintarea în grad a cadrelor militare se poate face la termen, înainte de termen sau în mod excepţional.
