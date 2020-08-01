40 de pompieri giurgiuveni, înaintați în grad

Începând de astăzi, 9 ofiţeri şi 31 de subofiţeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Vlașca” al județului Giurgiu au fost înaintaţi în gradul următor.

Ofiţerii şi subofiţerii avansaţi au împlinit sau împlinesc stagiul minim în grad anul acesta, fiind înaintaţi: în gradul de locotenent: 9 ofiţeri; în gradul de plutonier adjutant şef: 13 subofiţeri; în gradul de plutonier adjutant: 14 subofiţeri; în gradul de plutonier: 4 subofiţeri.

Înaintarea în grad a cadrelor militare se poate face la termen, înainte de termen sau în mod excepţional.