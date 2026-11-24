Alertă RO-ALERT în nordul județului Tulcea! Autoritățile au transmis al doilea avertisment de drone marți, în jurul orei 14:45.
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, marți după-amiază, un nou mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT, după ce autoritățile au semnalat un posibil pericol provocat de prezența dronelor în apropierea graniței României.
Al doilea mesaj RO-ALERT din cursul zilei a fost transmis în jurul orei 14:45, populația fiind avertizată cu privire la riscul unor posibile atacuri aeriene.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea, avertizarea a vizat din nou localitățile din zona de nord a județului.
A doua alertă de drone transmisă în Tulcea, în aceeași zi
Nu este primul avertisment de acest fel emis marți. Prima alertă RO-ALERT a fost transmisă în jurul orei 11:00, când populația a fost informată despre prezența unor drone și posibilitatea producerii unor atacuri aeriene.
Avertizarea inițială a rămas în vigoare aproximativ o oră, ulterior autoritățile anunțând încetarea pericolului.
Revenirea cu un al doilea mesaj RO-ALERT, în jurul orei 14:45, arată că situația din zona de nord a județului Tulcea a necesitat o nouă atenționare a populației.
Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească mesajele oficiale și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-ALERT.