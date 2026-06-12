ANPC a găsit neconformități la 121 de tone de legume în București-Ilfov. Pesticide confirmate în produse certificate ca fiind curate

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit neconformități majore la peste 120 de tone de legume, în urma unor controale desfășurate în regiunea București-Ilfov.

Cele 121 de tone cu probleme au fost identificate într-o singură platformă de comercializare en-gros, ceea ce, potrivit comisarilor, „relevă amploarea fenomenului”.

Peste 121 de tone de legume cu probleme

Din totalul de peste 200 de tone de produse legumicole verificate, neconformitățile constatate vizează modul de clasificare, prezentare și comercializare. Printre acestea se numără diferențe de calibru și calitate, dar și încadrarea produselor în categorii stabilite printr-un act normativ care nu mai este în vigoare. ANPC a aplicat sancțiuni de peste 80.000 de lei, în temeiul Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte.

Un aspect îngrijorător al controalelor îl reprezintă discrepanța dintre documentele de analiză și rezultatele testelor de laborator. Pentru aproximativ 26,8 tone de legume provenite dintr-un stat non-UE, documentele care însoțeau produsele atestau absența reziduurilor de pesticide.

Totuși, testele efectuate ulterior într-un stat membru UE, prin aceeași metodă de determinare, au confirmat prezența a trei substanțe active din categoria pesticidelor, toate în limitele maxime admise.

ANPC a anunțat că a sesizat și alte instituții în legătură cu neregulile constatate, solicitându-le să efectueze propriile verificări și să ia măsurile care se impun.